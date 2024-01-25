Общество

Осужденного под Волгоградом гражданина Украины выслали из РФ

Общество 25.01.2024 10:12
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25.01.2024 10:12


Гражданина Украины, осужденного в 2014 году Новоаннинским районным судом Волгоградской области за хранение и покушение на сбыт наркотиков, депортировали из России, сообщает V102.RU.  

— Т., являясь уроженцем Азербайджана и гражданином Украины, в 2014 году был осужден за совершение особо тяжкого преступления по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в значительном размере; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) к лишению свободы сроком девять лет и девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Осужденный отбывал наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области, откуда освободился 18 сентября 2023 года.

Уточняется, что согласно распоряжению ФСИН России от 26 февраля 2021 года пребывание Т. в РФ признано нежелательным сроком на 10 лет после отбытия наказания до момента погашения судимости. В соответствии с решением УФСИН России по Тамбовской области от 15 июня 2022 года после отбытия наказания Т. обязан выехать из РФ.

— В декабре 2023 года Т. обратился в Новоаннинский районный суд с административным иском об отмене распоряжения ФСИН России, указав, что с 1992 года он проживает и работает на территории РФ, здесь же проживает его мать и несовершеннолетняя дочь, которые являются гражданами России, — добавила Вальковская.  

В свою очередь суд отметил, что заявитель совершил преступление против здоровья населения и общественной нравственности, что указывает на посягательства на жизнь и здоровье российских граждан. Действующее законодательство не разрешает въезд на территорию РФ иностранному гражданину, имеющему непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на территории России. 

Наличие у Т. непогашенной судимости препятствует получению вида на жительство, разрешения на временное проживание и получение гражданства РФ, в связи с чем, суд отказал в удовлетворении требований истца.  

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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