Волгоградцы вечером 24 января запечатлели луну в кольце

Общество 25.01.2024 07:52
0
25.01.2024 07:52
Вечером 24 февраля волгоградцы стали свидетелями редкого атмосферного явления. Как сообщает V102.RU, лунное гало удалось запечатлеть в объективе. Необычное зрелище привлекло внимание и удивило горожан.
Справка. Лунное гало - это оптическая иллюзия, при которой вокруг луны образуется большое яркое кольцо. Это поразительное и часто красивое гало вокруг Луны вызвано преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы. По сути, эти взвешенные или падающие кусочки льда означают, что атмосфера превращается в гигантскую линзу, в результате чего вокруг Луны или солнца появляются дуги и гало, в зависимости от того, происходит ли эффект ночью или днем соответственно.
Фото Оксаны Абрамовой
Губернатор Андрей Бочаров побывал в гостях у «Сказки»25.01.2024 12:01
Общество 25.01.2024 12:01
В Волгоградской области простятся с погибшим на Украине мобилизованным25.01.2024 11:35
Общество 25.01.2024 11:35
Осужденного под Волгоградом гражданина Украины выслали из РФ25.01.2024 10:12
Общество 25.01.2024 10:12
Что за напасть? Яйца в Волгограде продолжают дорожать24.01.2024 21:53
Общество 24.01.2024 21:53
«Ключи дали, а воды нет»: в Волгограде сирот и переселенцев из трущоб поселили в обезвоженный дом24.01.2024 21:09
Общество 24.01.2024 21:09
Автобус №21 без сидений для пассажиров удивил волгоградцев24.01.2024 20:51
Общество 24.01.2024 20:51
Волгоградский полицейский на трассе помог потерявшему колесо москвичу24.01.2024 19:58
Общество 24.01.2024 19:58
В ФНС волгоградцам напомнили о последнем дне для подачи отчетов и деклараций24.01.2024 18:04
Общество 24.01.2024 18:04
«Есть запасные дети?»: в центре Волгограда взрослые устроили опасный аттракцион для ребенка24.01.2024 16:27
Общество 24.01.2024 16:27
Минобороны назвало терактом крушение Ил-76 с пленными ВСУ24.01.2024 15:52
Общество 24.01.2024 15:52
В Волгоградской области открыли первую стелу «Рубеж Сталинградской доблести»24.01.2024 15:17
Общество 24.01.2024 15:17
Волгоградцев предупредили о массовом обзвоне детей с территории Украины24.01.2024 14:51
Общество 24.01.2024 14:51
«Как они монетизируют травмы?»: мэрия Волгограда отказалась платить контуженному дорожным знаком ребенку24.01.2024 13:44
Общество 24.01.2024 13:44
Архитекторы придумали новый облик проспекту Металлургов в Волгограде24.01.2024 13:44
Общество 24.01.2024 13:44
В храмах Волгоградской области поминают жертв «расказачивания»24.01.2024 12:30
Общество 24.01.2024 12:30