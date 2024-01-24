Автобус №21 без сидений для пассажиров удивил волгоградцев

Горожане, которые накануне вечером добирались домой на автобусе №21 в Волгограде, удивились отсутствию сидений для пассажиров в передней части салона.

- Примерно в 19:30 автобус отправился с остановки у ж/д вокзала. Удивило, что в передней части салона совершенно не было сидений. Впервые такое вижу. То есть металлические возвышенности для них есть, места для ног тоже, а вот самих кресел нет. Очень странно. Некоторые пассажиры стали возмущаться, что на ряд маршрутов поставили новый транспорт, а на 21-ый автобус все старье отправили, где даже сидений нет, - рассказали V102.RU горожане.

По их словам, сфотографировать это ноу-хау они, к сожалению, не смогли из-за того, что в автобус люди набились так, что руку было сложно поднять.

В администрации Волгограда прокомментировали необычный дизайн салона общественного транспорта.

- Указанный вами автобус в 2021 году в данной комплектации поступил в Волгоград и был поставлен на учет в соответствующих органах, что подтверждает безопасность комплектации для пассажиров. С указанного периода данных автобус используется на маршрутах, обслуживаемых МУП «ВПАТП №7», - сообщили на запрос V102.RU в мэрии.

Отметим, что с начала 2024 года на маршруте №21 сменился перевозчик. Ранее его обслуживал ООО «Волгоградский автобусный парк», но контракт закончился в 2023 году. Тогда сообщалось, что на маршруте работает более 20 единиц техники с интервалом в часы пик 8-10 минут и межпиковое время в 12-15-минут.

Муниципалитет заявлял о поэтапном обновлении подвижного состава, в том числе и на маршруте №21.

Фото из архива ИА «Высота 102»