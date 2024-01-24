



В городе Котельниково Волгоградской области 24 января состоялось открытие первой в регионе стелы «Рубеж Сталинградской доблести». Напомним, этот город одним из первых в России стал обладателем почетного звания. Торжественная церемония прошла в преддверии 81-летия Сталинградской Победы.

Как сообщает ИА «Высота 102», открывали стелу сегодня в Котельниково при участии представителей администрации региона участники СВО и воспитанники военно-патриотического клуба «Боевое братство».

– Это в высшей степени справедливое решение в память о решающих боях Сталинградской битвы, которые происходили здесь. «Горячий снег» – это Котельниковская земля. Подвиг тысяч воинов – это тоже Котельниковская земля, – подчеркнул глава комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике Михаил Битюцкий. – Это не точка на карте, а, действительно рубеж. Один из переломных моментов истории, в ходе которого решалось быть или не быть советскому народу. Присвоение звания «Рубеж Сталинградской доблести» также даст импульс развитию и городу, и всему Котельниковскому району.





Глава Котельниковского района Сергей Панкратов в свою очередь выразил слова признательности губернатору Андрею Бочаров и депутатам за решение о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской области» городу Котельниково.

– Котельниковская земля заслужила его кровью. Мы гордимся нашим Поколением Победителей, которые отдали свою жизнь за победу. Котельниковская земля – это земля Героев. Наши ребята и сегодня защищают интересы нашей великой страны, борются с современным фашизмом в зоне СВО, – отметил глава Котельниковского района Сергей Понкратов.

Для справки: звание «Рубеж Сталинградской доблести» было учреждено в Волгоградской области в год 80-летия Победы в Сталинградской битве. С таким предложением обратились к губернатору ветераны. Звание будет присваиваться населенным пунктам, где советские воины проявили массовый героизм при отражении натиска врага в годы Великой Отечественной. В 2023 году первыми обладателями этого почетного звания стали после Котельниково Серафимович и станица Клетская. Населенным пунктам направлено из областного бюджета по 10 млн рублей на изготовление и установку стел, а также на благоустройство.