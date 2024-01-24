Директора школы в Ленинском районе Волгоградской области привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в данном учебном заведении в ходе надзорной проверки было установлено, что обучение детей осуществлял сотрудник без соответствующего образования.

- Установлено, что директором образовательной организации в нарушение требований законодательства в период пребывания основного работника - учителя начальных классов, в отпуске по уходу за ребенком на указанную должность принят работник, не имеющий соответствующего профессионального образования, - сообщила Черединина.

В адрес главы района было вынесено представление об устранении выявленных нарушений. В результате сотрудницу без образования уволили, а на ее место взяли преподавателя, который имеет соответствующее профессиональное образование.

Как стало известно информагентству, до приема на работу в школу уволенная сотрудница вела домашнее хозяйство.

За указанные нарушения директора школы вынесли наказание по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа.