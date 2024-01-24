Трескучий мороз в Волгоградской области сменится оттепелью

Общество 24.01.2024 08:27
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24.01.2024 08:27
Синоптики предрекают в Волгоградской области очередную резкую смену погоды с минуса на плюс. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, температура начнет постепенно понижаться уже ночью 25 января – до -8-13 градусов. А 26 января в некоторых районах региона ночные морозы ослабнут до нуля. Днем в Волгоградской области потеплеет до +1. Потепление может вызвать активное образование сосулек. Небольшой минус при этом сохранится лишь в северных районах.В Волгограде в пик оттепели ожидается от -1 до +1. При этом в регионе сохранятся гололедно-изморозевые явления, а 26 января в областном центре может пройти небольшой снег.
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