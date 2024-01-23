



Жители Волгоградской области 27 января примут участие в памятном рейде «Горячий снег. Сталинград». Как сообщает ИА «Высота 102», водители внедорожников, вооружившись вениками и лопатами, планируют посетить братские могилы защитников Сталинграда, чтобы почтить память павших воинов, а заодно и навести порядок на мемориалах. Организатором рейда выступает внедорожный клуб «Сталинград Трофи».

– Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом привел к победоносному перелому в ходе Второй Мировой войны. В этом году мы опять постарались сделать маршрут интересным и познавательным – он пройдет непосредственно по местам сражений, – сообщили организаторы рейда. – Маршрут будет пролегать по Городищенскому району, как и в прошлом году, но будут совершенно другие локации и мемориальные места, которых еще раньше не было, ведь Городищенский район был эпицентром сражений и находился в оккупации вермахта.

В «Сталинград Трофи» уточняют, что протяженность маршрута составит около 110 километров, из которых 90% пролегают по полевым заснеженным и фронтовым дорогам.

Сбор участников пройдет у мемориального комплекса в Россошках с 6.00 до 7.00, старт колонн запланирован на 08.30.

– Цель нашего мероприятия – навести порядок на мемориалах – убрать снег и мусор, возложить венки. Обязательно почтим память погибших защитников нашей родины минутой молчания, – сообщают организаторы.

Для участия в рейде памяти от участников помимо желания требует наличие автомобиля с высокой проходимостью, инвентарь – лопаты и веники, запас еды и термос с чаем. Обязательно – трезвый водитель за рулем. Желающие присоединиться к автомобилистам должны будут внести по 1500 рублей за экипаж. К слову, о своем желании принять участие в акции уже заявили десятки волгоградцев – многие водители планируют поездку совместно с детьми. Все подробности – на официальной странице организаторов в «ВКонтакте».

Добавим, что в предстоящее воскресенье, 28 января, в Советском районе Волгограда пройдут соревнования по мотокроссу, приуроченные к 81-летию Победы в Сталинградской битве. Состязания пройдут на трассе «Максимка». Сбор и регистрация участников стартуют в 09.00, свободные тренировки – в 10.00, а на 12.00 запланировано официальное открытие соревнований.