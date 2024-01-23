Общество

Жители 13 муниципалитетов Волгоградской области получат письма от Путина

Общество 23.01.2024 06:43
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23.01.2024 06:43


Ветераны Великой Отечественной войны получат персональные поздравления Президента Российской Федерации с 80-летием снятия блокады Ленинграда. Как сообщили V102.RU в Почте России, всего  22 по 27 января почтальоны вручат около 60 тысяч  писем лично в руки почётным адресатам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда». Такие письма в регионе поступят жителям Волгограда, Волжского, Камышинского, Урюпинского, Городищенского, Светлоярского, Михайловского, Клетского, Быковского, Кумылженского, Котельниковского, Калачевского и Фроловского районов.
При необходимости специалисты Почты России уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. Если получателя не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц, а почтальон в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления, заверили в организации.
Справка. День полного освобождения Ленинграда отмечают в России 27 января. Именно в этот день в 1944 году в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада, которая длилась 872 дня, снята. По разным данным, во время блокады в Ленинграде погибло от 600 тысяч до полутора миллиона человек: 97% из них – от голода и 3% от бомбежек. 

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