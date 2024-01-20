«Снова убежал»: в Волжском разыскивают 13-летнего подростка со шрамом на лбу

Если у вас есть информация, сообщите по номерам 8 (8443) 51-15-35 , +79377070077 - сотрудник полиции.
Происшествия 20.01.2024 20:14
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20.01.2024 20:14
Если у вас есть информация, сообщите по номерам 8 (8443) 51-15-35 , +79377070077 - сотрудник полиции.
В Волжском Волгоградской области активисты собрались на поиски подростка, который сегодня, 20 января, самовольно покинул социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Приметы пропавшего Джумера Бегиашвили: на вид 11 лет, рост 140-142 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза карие.Был одет в куртку дутую черную с серыми вставками и надписью «адидас», серые джинсы с дырками, черные кроссовки. Особые приметы: шрам на левой стороне лба.
Если у вас есть информация, сообщите по номерам 8 (8443) 51-15-35 , +79377070077 - сотрудник полиции.
Напомним, ранее подросток уже неоднократно убегал из дома и социального центра.
Сегодняшние поиски продолжались недолго - к вечеру беглеца нашли.
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