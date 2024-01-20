Футбольный тренер Василий Дергач умер в Волгограде

Известный в прошлом футболист Василий Дергач скончался в Волгограде на 85-ом году жизни. Эту печальную новость сообщили V102.RU в СК «Ротор».
Василий Дергач защищал цвета футбольных команд «Трактор» (1963-1969 годы) и «Сталь» (1970 год), за которые суммарно провёл 265 матчей. Тренировал ФК «Баррикады» в 1973-1974 годах. Спортивный клуб выражает соболезнование близким и родным известного футболиста, тренера и преподавателя.
Василий Дергач работал и в Волгоградской академии физкультуры. Его студентами были известные тренеры Леонид Слуцкий, который в настоящее время работает в Китае, и Сергей Павлов, главный тренер знаменитого «Текстильщика» Камышина.
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