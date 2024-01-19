Крутое температурное «пике» спрогнозировали синоптики в Волгограде





В предстоящие выходные дни, 20 и 21 января, Волгоград продолжит лихорадить от температурных перепадов. Так, по информации Волгоградского ЦГМС, в субботу столбики уличных термометров в областном центре поднимутся до отметки +6 градусов, а уже через сутки температура задержится на -5 градусах.

Согласно краткосрочному прогнозу погоды, 20 января в Волгограде ожидаются дождь со снегом и дождь, временами возможен туман. Температура воздух днем – от +4 до +6 градусов.

В ночь на 21 января в областном центре должно быть без дождей – на лужи, предполагается, снова ляжет снежный покров.

– В воскресенье осадки утром сильные в виде снега и мокрого снега. Вероятны гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица, – сообщают в Волгоградском ЦГМС. – Порывы северо-западного ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха в течении суток – от -3 до -5 градусов.

В первый рабочий день следующей недели осадков не прогнозируют. Днем ожидается от -6 до -8 градусов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»