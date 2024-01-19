За два месяца без воды жителям пятиэтажки в Котово сделали перерасчет

В Волгоградской области жителям пятиэтажного дома в Котово сделали перерасчет за холодную воду, которую они толком не получали два месяца. Как сообщили V102.RU в Госжилнадзоре Волгоградской области, МУП «Котово-Водоканал» в рамках исполнения предписания пересчитал плату за коммунальную услугу по холодному водоснабжению жителям многоквартирного дома № 187 по улице Мира. Сумма перерасчета составила 38 889 рублей 54 копейки.

Согласно открытым источникам, в этом доме 64 жилых помещения, т.е за каждое вернули в среднем по 607 рублей 64 копейки.

В Госжилнадзоре пояснили, что контрольно-надзорные мероприятия были проведены по вопросу начисления платы за коммунальную услугу, которая предоставлялась ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в августе и сентябре 2023 года.

Отмечается, что перерасчет отражен в платежных документах за декабрь 2023 года.

Напомним, что в августе 2023 года в Котово из-за проблем с водой вводился режим повышенной готовности. Тогда сообщалось, что у одних котовчан воды нет вовсе, у других она течет из крана вперемешку в грязью и даже водорослями. В Котово на срочный ремонт водопровода в связи с его практически полной изношенностью из резервного фонда губернатора было выделено 632 миллиона рублей.