Общество

За два месяца без воды жителям пятиэтажки в Котово сделали перерасчет

Общество 19.01.2024 17:29
0
19.01.2024 17:29


В Волгоградской области жителям пятиэтажного дома в Котово сделали перерасчет за холодную воду, которую они толком не получали два месяца. Как сообщили V102.RU в Госжилнадзоре Волгоградской области, МУП «Котово-Водоканал» в рамках исполнения предписания пересчитал плату за коммунальную услугу по холодному водоснабжению жителям многоквартирного дома № 187 по улице Мира. Сумма перерасчета составила 38 889 рублей 54 копейки.

Согласно открытым источникам, в этом доме 64 жилых помещения, т.е за каждое вернули в среднем по 607 рублей 64 копейки.

В Госжилнадзоре пояснили, что контрольно-надзорные мероприятия были проведены по вопросу начисления платы за коммунальную услугу, которая предоставлялась ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в августе и сентябре 2023 года.

Отмечается, что перерасчет отражен в платежных документах за декабрь 2023 года.

Напомним, что в августе 2023 года в Котово из-за проблем с водой вводился режим повышенной готовности. Тогда сообщалось, что у одних котовчан воды нет вовсе, у других она течет из крана вперемешку в грязью и даже водорослями. В Котово на срочный ремонт водопровода в связи с его практически полной изношенностью из резервного фонда губернатора было выделено 632 миллиона рублей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.01.2024 19:48
Общество 19.01.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 18:52
Общество 19.01.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 18:33
Общество 19.01.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 18:25
Общество 19.01.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 16:28
Общество 19.01.2024 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 15:57
Общество 19.01.2024 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 15:32
Общество 19.01.2024 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 14:51
Общество 19.01.2024 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.01.2024 13:02
Общество 19.01.2024 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 12:02
Общество 19.01.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 11:10
Общество 19.01.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 10:10
Общество 19.01.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 09:54
Общество 19.01.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 00:45
Общество 19.01.2024 00:45
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2024 00:34
Общество 19.01.2024 00:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:48
Опытные охотники из регионов России устроят под Волгоградом облаву на волковСмотреть фотографии
18:52
Крутое температурное «пике» спрогнозировали синоптики в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:33
Доставленный в травмпункт Подмосковья водитель требует с АЗС в Урюпинске 700 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:25
Чартерные рейсы из Волгограда в Египет запустят в февралеСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде перед сыном авторитета Поташкина замаячил условный срокСмотреть фотографии
17:29
За два месяца без воды жителям пятиэтажки в Котово сделали перерасчетСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде запустили в работу новые эскалаторы на двух станциях СТСмотреть фотографии
16:13
Заказал подчиненный. В Калаче-на-Дону четверо мужчин обвиняются в поджоге машины главы ОГИБДДСмотреть фотографии
15:57
Оргкомитет по празднованию 80-летия Победы образован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:32
«Идите на х**!»: Хацкевич заявил, что не отказывается от оскорблений в адрес РоссииСмотреть фотографии
14:57
Над душившей в Волгограде дочь блогером Ахметовой состоится суд 19 январяСмотреть фотографии
14:51
«Событие, которого очень ждали»: под Волгоградом газифицировали еще один поселокСмотреть фотографии
13:02
Мэру Волжского объявили предостережение из-за ситуации с трамваямиСмотреть фотографии
12:43
Двое с ожогами. Дом с газовыми баллонами вспыхнул в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
В Камышине простятся с погибшим в СВО контрактником Игорем ЦзюСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде стариков пугали спонсированием ВСУ и забирали последнееСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с сокращением трамваев в ВолжскомСмотреть фотографии
10:45
Двое детей пострадали в массовом ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:16
«Хлынули толпами»: в Волгограде под желающими окунуться в иордань затрещал ледСмотреть фотографии
10:03
Штрафы с камер за непристегнутые ремни временно могут отменить в РоссииСмотреть фотографии
09:54
Сбросы воды на Волжской ГЭС повышают по просьбе главы Астраханской областиСмотреть фотографии
08:32
«Вот это поворот!»: «Каустик» обыграл «Зенит» из тройки лидеров гандбольной СуперлигиСмотреть фотографии
08:08
«Росгосстрах»: в 2023 году средняя выплата клиентам за поврежденное жилье и имущество увеличилась на 7%Смотреть фотографии
06:36
В Волгограде Облизбирком и МФЦ подписали соглашениеСмотреть фотографии
00:45
Андрей Бочаров встретил Крещение Господне в главном храме ВолгоградаСмотреть фотографии
00:34
В Волгограде православные отправились к крещенским купелямСмотреть фотографии
22:10
Волгоградец на Старый новый год воткнул ножницы в спину женщиныСмотреть фотографии
21:00
Капуста и куры подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:40
«Привет дорожникам!»: под Волгоградом иномарка «добила» раскуроченную в ДТП «десятку»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:22
«Вынужденная мера»: «Динамо-Синара» вводит платный вход на матчиСмотреть фотографии
 