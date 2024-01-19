В Волгограде запустили в работу новые эскалаторы на двух станциях СТ





В Волгограде 19 января запустили в работу новые эскалаторы на двух станциях скоростного трамвая – «Комсомольская» и «Площадь Ленина». По информации администрации Волгограда, тестовые запуски подъемников прошли успешно.

Эскалаторы на станциях СТ принимала комиссия, в состав которой вошли представители надзорных органов, эксплуатирующей организации и завода изготовителя.

– Разрешение на ввод в эксплуатацию получено, с сегодняшнего дня все четыре эскалатора работают в штатном режиме, – уточняют в пресс-службе горадмина.

Напомним, что прослужившие 40 лет механизмы пришлось остановить из-за невозможности провести ремонт в связи с закрытие завода-изготовителя. Новые подъемники были произведены на российском предприятии «ЛАТРЭС». Высота каждого эскалатора составляет 3,5 метра, скорость движения – 0,5 м/с.

– Новые устройства практически бесшумные и оборудованы эффективной энергосберегающей системой привода, останавливающей эскалатор во время отсутствия пассажиров, – напоминают в мэрии.

Фото: администрация Волгоград