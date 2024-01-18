В Волгограде сегодня, 18 января, прошли памятные мероприятия в преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщает ИА «Высота 102», в возложении цветов и митинге у подножия Мамаева кургана приняли участие около пятидесяти человек, в том числе члены общественной организации защитников и жителей блокадного Ленинграда.





Почетным участником мероприятия стала сегодня также Хельви Николаевна Латту.





Почетный гражданин города-героя Волгограда родилась в Ленинграде и, будучи ребенком, пережила все ужасы блокады, потеряв отца и младшую сестру. Позже, по дороге в Красноярский край, скончалась и ее мама.





В возложении цветов у Мамаева кургана в Волгограде также принимали участие председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Михаил Битюцкий, замглавы Волгограда Анна Кувычко, волгоградские школьники.





Для справки. День полного освобождения Ленинграда отмечают в России 27 января. Именно в этот день в 1944 году в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада, которая длилась 872 дня, снята. По разным данным, во время блокады в Ленинграде погибло от 600 тысяч до полутора миллиона человек: 97% из них – от голода и 3% от бомбежек.





Напомним, что в 2023 году на мемориальном кладбище советских воинов на Мамаевом кургане состоялось открытие памятного знака воинам-ленинградцам, павшим в боях за Сталинград. В мероприятии принимали участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, находившийся в Волгограде с рабочим визитом.













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»