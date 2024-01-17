Музей-заповедник «Сталинградская битва» обошел «Эрмитаж» по популярности





Самыми популярными музеями в России по итогам 2023 года стали «Петергоф», музей-заповедник «Сталинградская битва» и «Эрмитаж». Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее сведениям, музейный комплекс в Волгограде в прошлом году посетили на 100 тысяч человек больше, чем государственный музей изо и декоративно-прикладного искусства в Санкт-Петербурге.

– Всего за прошедший год в российских федеральных музеях побывали 43 миллиона человек. Пять миллионов человек посетили в 2023-м «Петергоф», на втором месте – музей-заповедник «Сталинградская битва» с 3,6 миллиона посетителей. Замыкает тройку «Эрмитаж» (3,5 миллиона человек), – сообщает «Российская газета» со ссылкой на Любимову.

Также сообщается, что самыми посещаемыми на зимних каникулах стали «Третьяковская галерея» (102 тысячи человек), «Эрмитаж» (94 тысячи) и «Царское Село» (90 тысяч).