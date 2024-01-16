Сборник об «ангелах Сталинградской Победы» удостоили национальной премии в Москве





В Москве 19 января в Союзе писателей России состоится награждение лауреатов национальной премии «Имперская культура». Как сообщает ИА «Высота 102», среди награжденных – творческий коллектив из Волгограда, презентовавший в 2023 году книгу «Женщины – ангелы Сталинградской Победы».

Напомним, что презентация сборника воспоминаний и очерков детей Сталинграда состоялась в марте прошлого года. Один из соавторов книги – Галина Егорова – рассказывала «Высоте 102» о том, как она создавалась. По ее словам, идея создания сборника пришла после осознания того, что в России до сих пор не было ни книг, ни фильмов о подвиге женщин – жительниц Сталинграда.

– Идея сбора материалов и воспоминаний по этой теме появилась у нас в 2018 году. Мы обнаружили при подготовке к конференции, что нет ни кино- и фотоматериалов (за исключением фильма «Матери Сталинграда» Светланы Юричевой), ни воспоминаний о военном подвиге мирных жителей Сталинграда – матерей и бабушек – в художественной и мемуарной литературе, – рассказала ИА «Высота 102» Галина Егорова. – Представители старшей секции организации «Дети Сталинграда», свидетели и участники Сталинградской осады, вспоминая события 1942 года, вдруг опечалились и, вздохнув, сказали: «А ведь это наши мамы и бабушки спасли нас во время бомбежки, сберегли детей, вырастили нас, дали образование, радовались за нас, когда мы поднимали город из руин, создавали крупные промышленные предприятия и учреждения. А потом, выполнив свой святой долг, помогли нам воспитать наших детей. Они тихо ушли, а мы их даже поблагодарить не успели».

На сбор воспоминаний и подготовку сборника у авторского коллектива из Волгограда ушло ровно пять лет. Известие о том, что книга удостоена премии Союза писателей России, волгоградцы получили в Рождество.

– Нас пригласили на церемонию, которая пройдет в Москве 19 января – на праздник Богоявления, – сообщила Галина Егорова.

Книга о сталинградских женщинах удостоена специальной премии «Территория слова».

Фото: предоставлено Галиной Егоровой