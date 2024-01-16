На выставке «Россия» прошла первая свадьба с использованием биометрии





Первая в стране свадебная церемония с регистрацией брака по биометрии состоялась в рамках выставки-форума «Россия». Бракосочетание прошло без использования подтверждающих личность документов, согласие на брак пара подтвердила с помощью биометрии, которые молодожены предварительно сдали в отделении ВТБ.

Эта технология помогла регистрации семьи молодых учителей из Воронежской области. В ходе церемонии, которая прошла 13 января в рамках дня Воронежской области на выставке-форуме, молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов – на планшете с использованием биометрических технологий. В организации и проведении церемонии также участвовали генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Поздравительный адрес молодожёнам направил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

– Сегодня биометрия становится все более востребованной в России, в том числе благодаря расширению сфер ее применения. Такие технологии позволяют безопасно, удаленно и достоверно идентифицировать клиента, а значит сделать инновационные продукты и услуги более доступными для населения. Используя биометрию, уже сегодня можно оплатить проезд в московском метро, выпустить электронную СИМ-карту и перечень возможностей для применения биометрических данных будет только увеличиваться. В перспективе, с помощью биометрии можно будет быстро и просто воспользоваться не только государственными, но и частными услугами, – отметил член правления банка ВТБ Святослав Островский.





Фото ИА "Высота 102"



