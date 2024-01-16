Общество

На выставке «Россия» прошла первая свадьба с использованием биометрии

Общество 16.01.2024 14:38
0
16.01.2024 14:38


Первая в стране свадебная церемония с регистрацией брака по биометрии состоялась в рамках выставки-форума «Россия». Бракосочетание прошло без использования подтверждающих личность документов, согласие на брак пара подтвердила с помощью биометрии, которые молодожены предварительно сдали в отделении ВТБ.
Эта технология помогла регистрации семьи молодых учителей из Воронежской области. В ходе церемонии, которая прошла 13 января в рамках дня Воронежской области на выставке-форуме, молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов – на планшете с использованием биометрических технологий. В организации и проведении церемонии также участвовали генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Поздравительный адрес молодожёнам направил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко.
– Сегодня биометрия становится все более востребованной в России, в том числе благодаря расширению сфер ее применения. Такие технологии позволяют безопасно, удаленно и достоверно идентифицировать клиента, а значит сделать инновационные продукты и услуги более доступными для населения. Используя биометрию, уже сегодня можно оплатить проезд в московском метро, выпустить электронную СИМ-карту и перечень возможностей для применения биометрических данных будет только увеличиваться. В перспективе, с помощью биометрии можно будет быстро и просто воспользоваться не только государственными, но и частными услугами, – отметил член правления банка ВТБ Святослав Островский.

Фото ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.01.2024 16:11
Общество 16.01.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 15:31
Общество 16.01.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 13:48
Общество 16.01.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 13:19
Общество 16.01.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 11:42
Общество 16.01.2024 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 10:48
Общество 16.01.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 10:39
Общество 16.01.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 10:09
Общество 16.01.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 10:07
Общество 16.01.2024 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 09:33
Общество 16.01.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 08:58
Общество 16.01.2024 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 08:36
Общество 16.01.2024 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2024 08:10
Общество 16.01.2024 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2024 20:46
Общество 15.01.2024 20:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2024 20:05
Общество 15.01.2024 20:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:11
Известный селекционер и автор многих сортов нута скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
«Что скажет ФАС?». Торговые сети в Волгограде заигрались с ценами на куриные яйцаСмотреть фотографии
14:43
Зарплата волгоградцев оказалась ниже среднероссийской на 10 тысячСмотреть фотографии
14:30
ТМК открыла на ВТЗ новый участок отделки труб из нержавеющих марок сталиСмотреть фотографии
14:12
На юге Волгограда посетителю пивбара распороли животСмотреть фотографии
13:48
Двое бойцов из Камышинского района Волгоградской области погибли в СВОСмотреть фотографии
13:22
В Волгоградской области в 2 раза взлетела заболеваемость внебольничной пневмониейСмотреть фотографии
13:19
Больные и приезжие проголосуют на выборах Президента в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
12:24
Водителю маршрутки ужесточили приговор за смертельное ДТП со столбом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
Губернатор Бочаров озвучил планы по промышленности на 10 летСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом мечтающий разбогатеть машинист бульдозера потерял 3,5 миллионаСмотреть фотографии
10:54
Многодетная мать погибла в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:48
«Умер, не выходя из комы»: на Ставрополье похоронили погибшего на СВО боевого майора из РудниСмотреть фотографии
10:39
В обладмине опровергли информацию о закрытии ЗАГСа в Клетском районеСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области готовят генераторы из-за природных катаклизмовСмотреть фотографии
10:09
Ввоз в Россию опасных банок для «окрыляющего» напитка пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
Мэр Новоаннинского: «Казаки не простят тех, кто хочет повесить на район клеймо про ЛГБТ*»Смотреть фотографии
09:55
СК озвучил подробности о найденном мертвым волжанине на «Жигулях»Смотреть фотографии
09:33
«В вагонах не протолкнуться»: в Волгограде сезонные вирусы внесли коррективы в работу СТСмотреть фотографии
08:58
SHAMAN познакомился с прославившей его в ОАЭ волгоградкойСмотреть фотографии
08:36
Волгоградских водителей предупредили о закрытых дорогах Саратовской областиСмотреть фотографии
08:10
Атаман Владимир Головко скоропостижно скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:43
Волгоградка Анастасия Захарова сотворила сенсацию на турнире «Большого шлема»Смотреть фотографии
21:11
Пропавшего перед Новым годом жителя Волжского нашли мертвымСмотреть фотографии
20:46
Росстат заметил снижение количества бедных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:43
В Волгоградской области заготовят 50 тонн снегаСмотреть фотографии
20:05
«С ума, что ли, сошли?»: под Волгоградом колядующих мужчин заподозрили в пропаганде ЛГБТ*Смотреть фотографии
20:04
«Ротор» расстался с полузащитником Даниилом ШаталовымСмотреть фотографии
19:05
«Нарушений не было»: в Волжском допросили обвиняемых в гибели ребенка в аквапаркеСмотреть фотографии
18:32
Облздрав определил «дефицитных» врачей для выдачи двух миллионовСмотреть фотографии
 