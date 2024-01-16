Общество 16.01.2024 13:19
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16.01.2024 13:19
Восемь избирательных участков в местах временного пребывания избирателей откроют в Волгоградской области в рамках подготовки и проведения выборов Президента РФ. Как сообщили V102.RU в облизбиркоме, участки заработают в Волгограде и в Волжском. Семь из них откроют в учреждениях здравоохранения, а один – на железнодорожном вокзале Волгограда.
В Волгоградском облизбиркоме также сообщили, что члены участковых комиссий готовятся к поквартирным обходам с целью информирования о сроках, возможных формах и способах голосования, а также о зарегистрированных кандидатах. Всего в регионе в таких обходах будет задействовано более 5 000 членов 1 400 УИК. Процесс должен начаться 17 февраля, а закончиться 7 марта.
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