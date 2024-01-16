В обладмине опровергли информацию о закрытии ЗАГСа в Клетском районе





В Волгоградской области 16 января в некоторых СМИ и пабликах появилась информация о закрытии отдела ЗАГСа в Клетском районе. Однако, как пояснили в администрации региона ИА «Высота 102», ничего общего с действительностью данные сообщения не имеют.

Закрытие ЗАГСа в станице Клетской связали с увольнением начальника отдела Людмилы Борисовой. Нагнетая обстановку, авторы информации заявили о том, что жители района не смогут в ближайшее время не только заключить брак, но и получить справки о смерти и другие важные документы. В комитете юстиции Волгоградской области эти домыслы опровергли.

– Действительно, начальник и специалист отдела ЗАГС уволились 10-го и 11 января по собственному желанию. При этом отдел ЗАГС Клетского района Волгоградской области не закрыт и продолжает работу, – заверили чиновники. – Сотрудник для отдела ЗАГС был оперативно найден и уже приступил к работе. Сейчас он трудится в статусе исполняющего обязанности, но после прохождения необходимых юридических процедур получит статус постоянного места работы.

Также сообщается, что специалисты комитета юстиции оказывают сопровождение и поддержку новому сотруднику. Жители Клетского района, как и прежде, могут подавать в ЗАГС заявления на бракосочетание и заключать брак, оформлять необходимые справки.