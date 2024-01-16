



В Волгограде транспортное предприятие «ЭлектроТранспорт Плюс» столкнулось с нехваткой водителей на линии скоростного трамвая из-за массовой заболеваемости среди работников. Жители города, тем временем, жалуются на невозможность уехать домой после работы вечером.

С просьбой прояснить ситуацию в редакцию ИА «Высота 102» обратились жители Волгограда. По их словам, ожидание на станциях увеличилось до 15 минут после новогодних каникул.

– Начиная с 9 января, скоростной трамвай в час пик после 17.00 ходит с увеличенными интервалами, составляющими от 8 до 15 минут, – рассказал Алексей Герасимов. – Это приводит к тому, что трамваи ходят переполненные. Для чего это делается?

В администрации Волгограда, куда информагентство обратилось за разъяснениями, сообщили, что на данный момент транспортное предприятие решает проблему.

– По информации АО «ЭлектроТранспорт Плюс», в сезон повышенного количества вирусных заболеваний одномоментно большое количество водителей оформили больничные листы, – пояснили в мэрии. – В связи с этим интервал движения в часы пик увеличился с 5 до 7 минут, а в межпиковое время с 7 до 12 минут. Транспортное предприятие уже занимается решением данного вопроса.