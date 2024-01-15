



В России в октябре 2023 года выявили 7 200 случаев коклюша, что превышает показатели октября 2022 года в 17,3 раза. За 10 месяцев прошлого года в стране в общей сложности зафиксировано 27 800 случаев инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные статистического сборника «Социально-экономическое положение России», итоги последних 10 месяцев 2023 года по данному показателю – абсолютный рекорд за последние годы.

В связи со сложившейся ситуацией, Минздрав одобрил исследование «детской» вакцины от коклюша – моновакцины «ГамЖВК». Как сообщает «Фармацевтический вестник», испытания будет проводить центр им. Гамалеи.

– Согласно протоколу, в исследовании III фазы должны принять участие 284 ребенка, – говорится в сообщении, размещенном в Сети. – Препарат будут вводить в виде назальных капель, приготовленных из лиофилизата. Результаты исследования должны быть известны в конце текущего года.

Добавим, что, по данным Росстата, в течение прошлого года динамика заражения коклюшем повышалась с каждым месяцем. Для сравнения: в январе регистрировалось 0,4 тыс. случаев, а уже в июне – больше 2 тысяч случаев. Максимальные показатели зарегистрированы в октябре – 7,2 тысячи случаев. Данные за ноябрь и декабрь на сей день еще не озвучены.