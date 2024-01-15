Глава ГЖИ: инспекторы обошли уже 225 домов в ТЗР Волгограда





В Волгограде, по информации главы региональной Госжилинспекции, продолжаются проверки многоквартирных домов в Тракторозаводском районе, где, напомним, после аварии на теплосетях из-за проблем в организации работ управляющими компаниями ряд домов на протяжении нескольких дней оставались без тепла. По словам, Станислава Данилова, инспекторами проверены уже две сотни домов.

Проверки, сообщил чиновник, осуществляются по поручению губернатора Андрея Бочарова совместно инспекторами городского и областного Госжилнадзора.

– Мы проводим совместные проверки с Управлением «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, – пояснил Данилов. – В целях обеспечения прав и законных интересов граждан обследованы уже 225 многоквартирных дома. Собран материал для дальнейшего реагирования. Наша задача — дать правовую оценку действиям должностных лиц управляющих организаций в период восстановления теплоподачи в жилой фонд после инцидента в Тракторозаводском районе города.

Накануне, напомним, Андрей Бочаров поручил чиновникам проработать вопрос перерасчета оплаты коммунальных услуг населения в связи проблемами с отоплением в МКД Тракторозаводского района. Также глава региона призвал подчиненных активизировать претензионную работу в отношении управляющих компаний по их действиям в период восстановления внутридомовых тепловых контуров.