Общество

ЦГМС: в Волгоградской области в ближайшие дни потеплеет до +3

Общество 14.01.2024 08:07
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14.01.2024 08:07


На смену лютому морозу, который захватил Волгоградскую область, придет потепление до +3, сообщает V102.RU. Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, произойдет это уже во вторник, 16 января.

Уже в начале недели суровая погода начнет смягчаться. В ночь на 15 января в районах области пойдет снег. Днем осадки усилятся, возможна метель, а на дорогах снежные заносы. Ожидается сильный ветер, местами порывы будут достигать до 15-20 м/с.  

Ночью 15 января по области прогнозируют -13...-18º ; днем -1…-6º.

Во вторник, 16 января, в районах Волгоградской области возможен мокрый снег и дождь со снегом, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, гололедица. 

Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. В ночные часы ожидается -2...-7º, при прояснении до -12º. А уже днем будет -2…+3º.

В Волгограде рабочая неделя начнется со снега и метели, а также порывов ветра до 15-20 м/с. Ночью ожидается -13...-15º, днем -1…-3º.

16 января в Волгограде ночью будет идти снег, возможна метель. Температура -2...-4º, днем прогреется до 0…+2º. При такой погоде сохранятся гололедно-изморозевые явления. Ветер южный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

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