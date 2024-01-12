Общество

Пес из Волжского Верный «дошел» до Берлина. Невероятная история обычной собаки

Общество 12.01.2024 18:56
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12.01.2024 18:56


Невероятную историю поисков и обретения семьи черным псом-беспризорником по кличке Верный рассказали 11 января ИА «Высота 102» волонтеры приюта из Волжского «Уголек». Оказавшийся в заботливых руках волонтеров в 2020 году молодой кобель лишь спустя три года отчаянных попыток «усыновления» в разных городах России нашел свое счастье в Берлине. Однако широкую известность Верный получил задолго до этого – когда в один из побегов его искали сообща жители не только нашей страны, но также Нидерландов, Норвегии и Германии. 

Начнем с того, что попал к нам парень еще подростком в конце 2020 года. Промокший, замерзший, обессиленный с невероятными глазками-огоньками и кучеряшками на холке Милаш-обояш да и только. Много чего приключилось с Верным за время его проживания в приюте. Любвеобильный парнишка нравился многим, но не каждый готов был забрать парня домой, – вспоминают волонтеры сегодня. – В итоге две попытки обрести семью оказались неудачными, в первом случае по семейным обстоятельствам хозяину пришлось переехать в другой город, а во втором ребята не справились с ураганом страстей, которые учинил наш красавчик. Но мы продолжали искать.

В итоге, рассказывают сотрудники приюта из Волжского, Верного решили перевезти в столицу. И вскоре о нем узнали даже за пределами России. В один из дней пес положил начало новой истории. 

– Он отлично адаптировался к новому месту, подружился с соседями, но буйный нрав дремал не долго – на прогулке Верный внезапно ощутил ветер свободы и дал деру. Искали его не только всей Москвой, но и в буквальном смысле всем Земным шаром! Россия, Норвегия, Нидерланды, Германия...  


Долгое время многочисленные сообщения  о возможном месте нахождения Верного не приносили желаемого результата. И вот, когда надежда была практически потеряна, свободолюбивый пес из города Волжского был обнаружен. Оказалось, что за время своей прогулки он прошел путь от Люберец до Химок.

– Тот самый случай, когда нет цели, есть только путь, – шутят сегодня волонтеры.

После благополучного возращения в заботливые руки волонтера из Москвы Евгении у Верного была еще одна попытка обрести семью. Однако, как и в предыдущих случаях, новые хозяева не рассчитали сил и не справились с неугомонным нравом собаки. А счастье пришло откуда не ждали.

Все это время за Верным наблюдали наши соотечественники из-за границы, которые твердо решили, что этот чернявый парень только их! За мальчуганом приехали в Россию чтобы познакомиться, а затем увезти домой! И вот путешествие нашего Волжского парня завершено! Он дома и он счастлив! Верный в Берлине.


В заключение этой истории волонтеры уточняют, что при оформлении документов для отправки Верного в Германию требовалось указать точную дату его рождения. 

Как вы думаете, какую дату ветеринар указал, когда узнал куда и кто едет?! Нашему победителю всех бед и невзгод вписали в паспорт день рождения – 9 мая!

Фото: предоставлены приютом «Уголек», город Волжский 

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