«Мой сын заболел»: в школе Волгоградской области похолодало до +12

– Мой сын уже заболел. Кто подписывал акт на запуск отопления без его проверки? Дети сидят в куртках. При этом в начальной школе тепло, а в большой – невозможно находиться, – сообщают родители.
Глава Кумылженского района Валерий Денисов подтвердил в разговоре с корреспондентом V102.RU, что, действительно, в школе №2 были проблемы с отоплением.
– Было зафиксировано снижение подачи теплоносителя через прибор учета, но сейчас все устранили. Сегодня температура воздуха в тех классах, где было холодно, уже поднялась до +19, – пояснил руководитель района. – Проблема обнаружилась после того, как дети вернулись с каникул. Поэтому на дистанционное обучение школьников отправить не успели.
Как заверил глава района, ситуация находится на контроле.