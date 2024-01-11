Общество

«Мой сын заболел»: в школе Волгоградской области похолодало до +12

Общество 11.01.2024 17:26
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11.01.2024 17:26


Родители учеников школы №2 станицы Кумылженская Волгоградской области пожаловались на дикий холод в классах. Как рассказали станичники, в некоторых кабинетах температура воздуха не поднималась выше 12 градусов.
– Мой сын уже заболел. Кто подписывал акт на запуск отопления без его проверки? Дети сидят в куртках. При этом в начальной школе тепло, а в большой – невозможно находиться, – сообщают родители. 
Глава Кумылженского района Валерий Денисов подтвердил в разговоре с корреспондентом V102.RU, что, действительно, в школе №2 были проблемы с отоплением.
– Было зафиксировано снижение подачи теплоносителя через прибор учета, но сейчас все устранили. Сегодня температура воздуха в тех классах, где было холодно, уже поднялась до +19, – пояснил руководитель района. – Проблема обнаружилась после того, как дети вернулись с каникул. Поэтому на дистанционное обучение школьников отправить не успели.
Как заверил глава района, ситуация находится на контроле.

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