Призывник в Волгоградской области пошел не в армию, а в суд

Житель Палласовского района Волгоградской области оспорил решение призывной комиссии, которая в октябре 2023 года признала его годным к военной службе. Как сообщили V102.RU в Палласовском районном суде, молодой человек в своем иске просил признать это решение незаконным и запретить до вступления в силу решения суда осуществлять в отношении него призывные мероприятия.

Призывник указал, что в его медицинской документации имеются доказательства о наличии у него заболевания, препятствующего прохождению военной службы по призыву.

Однако в ходе прохождения мероприятий, связанных с осенним призывом, призывная комиссии Палласовского и Старополтавского районов признала его годным к прохождению военной службы. Ему направили повестку на 13 ноября 2023 года для отправки к месту прохождения службы.

По мнению молодого человека, решение призывной комиссии нарушает его право на освобождение от призыва на военную службу и при принятии данного решения нарушен порядок его принятия.

- Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания незаконным решения призывной комиссии Палласовского муниципального района Волгоградской области от 06 октября 2023 года, - сообщили в районном суде.

Суд посчитал, что отсутствует совокупность условий необходимых для признания незаконными действий административного ответчика, не доказан факт принятия призывной комиссии Палласовского района Волгоградской области незаконного решения о призыве на военную службу этого молодого человека.

Ему отказали в удовлетворении иска. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.