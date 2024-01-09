В Урюпинске благодаря долгожданному снегопаду открылся горнолыжный спуск

Горнолыжный спуск «Хоперский снег» в Урюпинске Волгоградской области начнет работу сегодня, 9 января, в тестовом режиме. Как сообщили V102.RU организаторы этого редкого для наших мест вида зимнего отдыха, в этом сезоне горнолыжный спуск не функционировал из-за отсутствия снега. Выпавших за последние дни осадков пока хватает для открытия маршрутов.



В прошлом сезоне горнолыжный спуск в Урюпинске почти не работал все по той же причине – их-за недостатка снежного покрова.

Фото: «Хоперский снег» / VK.com