Общество

В Урюпинске благодаря долгожданному снегопаду открылся горнолыжный спуск

Общество 09.01.2024 11:33
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09.01.2024 11:33


Горнолыжный спуск «Хоперский снег» в Урюпинске Волгоградской области начнет работу сегодня, 9 января, в тестовом режиме. Как сообщили V102.RU организаторы этого редкого для наших мест вида зимнего отдыха, в этом сезоне горнолыжный спуск не функционировал из-за отсутствия снега. Выпавших за последние дни осадков пока хватает для открытия маршрутов.

В прошлом сезоне горнолыжный спуск в Урюпинске почти не работал все по той же причине – их-за недостатка снежного покрова. 

Фото: «Хоперский снег» / VK.com

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