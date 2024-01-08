Общество

Семью священника из Волжского принял патриарх Кирилл

Общество 08.01.2024 20:20
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08.01.2024 20:20


Настоящий Рождественский подарок получил юный Лука Стукалин из Волжского. Накануне,  7 января, в праздник Рождества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с 11-летним жителем Волжского и его родителями. Об этом рассказали V102.RU в администрации Волжского Волгоградской области.
Лука — ученик 4 класса. Его отец — иерей Иоанн Стукалин, настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской Волжского. Юный волжанин служит в храме пономарем.
Мальчик родился с проблемами позвоночника, перенес несколько сложных операций и не мог ходить до 6 лет.
Лука написал Патриарху Кириллу письмо и он  пригласил Луку и его родителей на Патриаршую Рождественскую елку в Храм Христа Спасителя в Москве.
Предстоятель Русской Церкви благословил Луку и его родителей и вручил памятный подарок.
Фото Открытый Волжский VK.com

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