Семью священника из Волжского принял патриарх Кирилл

Настоящий Рождественский подарок получил юный Лука Стукалин из Волжского. Накануне, 7 января, в праздник Рождества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с 11-летним жителем Волжского и его родителями. Об этом рассказали V102.RU в администрации Волжского Волгоградской области.
Лука — ученик 4 класса. Его отец — иерей Иоанн Стукалин, настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской Волжского. Юный волжанин служит в храме пономарем.
Мальчик родился с проблемами позвоночника, перенес несколько сложных операций и не мог ходить до 6 лет.
Лука написал Патриарху Кириллу письмо и он пригласил Луку и его родителей на Патриаршую Рождественскую елку в Храм Христа Спасителя в Москве.
Предстоятель Русской Церкви благословил Луку и его родителей и вручил памятный подарок.
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