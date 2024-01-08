Сильный снегопад начнется в Волгограде вечером 8 января

Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Общество 08.01.2024 16:05
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08.01.2024 16:05
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Волгоград в ближайшие часы накроет снегопад. Как сообщили V102.RU в администрации города, муниципальные дорожные службы уже вывели спецтехнику на ключевые точки основных городских магистралей. Это позволит начать обработку сразу после начала выпадения осадков.Напомним, в Волгоградскую область пришли морозы до -25 градусов. По прогнозу синоптиков, снег в областном центре может начаться около 18-00 ч. В ночь снегопад усилится. Сегодня в Волгограде может выпасть до 4,4 мм осадков. Завтра – еще больше, 7,5 мм.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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