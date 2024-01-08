Общество

Дороги Волгоградской области расчистили от снежных заторов

Общество 08.01.2024 12:34
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08.01.2024 12:34


255 единиц спецтехники в минувшие сутки были задействованы в расчистке трасс волгоградского региона от снега. Для обеспечения безопасного проезда дорожники использовали порядка четырёх тысяч тонн песко-соляной смеси.
По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, передает V102.RU, наибольшее количество погрузчиков, автогрейдеров, тракторов, комбинированных машин было задействовано в северо-западных и северных районах региона. Проезд обеспечен по всем направлениям, проблемных участков и заторов нет.
Мониторинг дорожной обстановки проводится круглосуточно. Для обеспечения безопасного проезда к работе на региональных направлениях могут быть привлечены более 500 единиц различной техники, на федеральных — 225. Количество спецмашин регулируется в зависимости от погодных условий, уточнили в облкомдоре.


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