Режиссер и телеведущий Георгий Гордеев скончался в Волгограде

В Волгограде простятся с известным тележурналистом, театроведом, сценаристом, режиссером и телеведущим Георгием Гордеевым, передает V102.RU. О смерти Георгия Гордеева сегодня, 5 января, сообщили его коллеги.

Прощание с телеведущим пройдет 6 января в 11.00 на Димитриевском кладбище в храме священномученика Иосифа Астраханского.

Георгий Гордеев проработал на волгоградском телевидении больше 50 лет. На его счету множество телевизионных фильмов и почти тысяча выходов в эфир.

Фото: Волгоград 24 / t.me