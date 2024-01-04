В Волгограде полицейские исполнили давнюю мечту 10-летнего школьника

В Волгограде полицейские исполнили мечту 10-летнего школьника из хутора Новохоперский Нехаевского района в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний»

Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, вместе с мамой Алексей Григорьев разместил свое письмо с желанием на интернет-сайте ёлкажеланий.рф. По его словам, он уже давно мечтал о радиоуправляемой машине.

Осуществить мечту юного волгоградца помог заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.

– По поручению Игоря Зубова вместе с мамой Алексей был приглашен для вручения подарка в город Волгоград. Но волгоградские полицейские узнали, что в семье есть еще один ребенок – Ярослав, и для него тоже был приготовлен аналогичный подарок, – рассказали в главке полиции.

Вручение подарка состоялось в выставочном зале волгоградского художника Владислава Коваля. Радиоуправляемые машинки мальчикам передал временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор юстиции Владислав Струков.