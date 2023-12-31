Общество

Взорвавшаяся в подъезде петарда всполошила жителей Волжского

Общество 31.12.2023 19:05
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31.12.2023 19:05


В Волжском Волгоградской области сегодня, 31 декабря, поступило сообщение о громких хлопках в подъезде дома № 51 по улице Мира в 17-м микрорайоне. 

По словам очевидцев, в подъезде прозвучал громкий хлопок. Спустя пять минут к пятиэтажке приехали машины МЧС, скорой и полиции. В ГУ МЧС России по Волгоградской области журналисту «Высоты 102» пояснили, что вызов на адрес был ложным, никаких происшествий не зафиксировано. 

В свою очередь в мэрии Волжского уточнили, что причиной переполоха стали петарды, которые дети взорвали в подъезде жилого дома. 

— Сигнал через ЕДДС поступил в районе пяти часов вечера. Оперативные службы прибыли на место. Вызов оказался ложным, — прокомментировали в администрации города-спутника. 

Напомним, что накануне губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание и поставил профильным ведомствам ряд задач по обеспечению безопасности на длинные январские выходные.  

Скриншот: Google Maps 

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