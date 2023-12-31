Взорвавшаяся в подъезде петарда всполошила жителей Волжского

В Волжском Волгоградской области сегодня, 31 декабря, поступило сообщение о громких хлопках в подъезде дома № 51 по улице Мира в 17-м микрорайоне.

По словам очевидцев, в подъезде прозвучал громкий хлопок. Спустя пять минут к пятиэтажке приехали машины МЧС, скорой и полиции. В ГУ МЧС России по Волгоградской области журналисту «Высоты 102» пояснили, что вызов на адрес был ложным, никаких происшествий не зафиксировано.

В свою очередь в мэрии Волжского уточнили, что причиной переполоха стали петарды, которые дети взорвали в подъезде жилого дома.

— Сигнал через ЕДДС поступил в районе пяти часов вечера. Оперативные службы прибыли на место. Вызов оказался ложным, — прокомментировали в администрации города-спутника.

Напомним, что накануне губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание и поставил профильным ведомствам ряд задач по обеспечению безопасности на длинные январские выходные.

Скриншот: Google Maps