42 тыс. человек преодолели санитарный кордон в аэропорту Волгограда

В уходящем 2023 году в аэропорту Волгограда санитарно-карантинный контроль был проведен в отношении 42 тысяч человек и членов экипажа, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, передает V102.RU.

- Случаев выявления особо опасных заболеваний не зарегистрировано, - сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, где подвели итоги работы автоматизированной информационной системе «Периметр».

Как пояснили в ведомстве, эта система внедрена в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит - безопасность для здоровья» для контроля и анализа санитарно-эпидемиологической обстановки в пунктах пропуска через государственную границу России.

Всего в 2023 году на ВВП «Волгоград» (Гумрак) было проверено более 400 воздушных судов, выполнявших международные рейсы. В текущем году аэропорт осуществлял прямые сообщения с Арменией, Турцией, Азербайджаном, Белоруссией, Ираном, Таджикистаном и Узбекистаном.