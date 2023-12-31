«На 7 рублей за день?»: цены на молочку в Волгограде резко выросли перед Новым годом

Волгоградка предполагает, что цены подняли «под шумок».
- Сейчас все на яйца обращают внимание, а молочка – это же не новогоднее блюдо, поэтому, наверное, и решили тихонько поднять цены, - делится Нина Васильевна. – Но для нас, пенсионеров, такое повышение очень ощутимо.
Между тем, повышение стоимости молочной продукции может быть инициативой торговых сетей, а не производителей. К слову, по данным Волгоградстата, цены на молоко практически не изменились в предновогоднюю неделю.
Так, молоко питьевое цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2% стоит в среднем 74,88 рубля за литр, а за неделю цены на него выросли всего на 0,35%. А молоко цельное стерилизованное такой же жирности, как утверждают в Волгоградстате, и вовсе не подорожало.