«На 7 рублей за день?»: цены на молочку в Волгограде резко выросли перед Новым годом





Волгоградцы обратили внимание на заметный рост цен на молочную продукцию перед Новым годом. Как рассказала V102.RU пенсионерка из Волгограда Нина Васильевна, она регулярно приобретает одни и те же наименования молочки в одном из супермаркетов, поэтому подорожание она заметила сразу. Волгоградцы обратили внимание на заметный рост цен на молочную продукцию перед Новым годом. Как рассказала V102.RU пенсионерка из Волгограда Нина Васильевна, она регулярно приобретает одни и те же наименования молочки в одном из супермаркетов, поэтому подорожание она заметила сразу.

- Я всегда покупаю молоко и «снежок» от двух производителей из Волгоградской области – поделилась пенсионерка. – «Снежок» подорожал еще около двух недель назад – 0,5 литра стоили раньше 54 рубля, а сейчас – 62. А несколько дней назад подорожало и молоко – с 73 до 80 рублей. Сразу на семь рублей!Волгоградка предполагает, что цены подняли «под шумок».- Сейчас все на яйца обращают внимание, а молочка – это же не новогоднее блюдо, поэтому, наверное, и решили тихонько поднять цены, - делится Нина Васильевна. – Но для нас, пенсионеров, такое повышение очень ощутимо.Между тем, повышение стоимости молочной продукции может быть инициативой торговых сетей, а не производителей. К слову, по данным Волгоградстата, цены на молоко практически не изменились в предновогоднюю неделю.Так, молоко питьевое цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2% стоит в среднем 74,88 рубля за литр, а за неделю цены на него выросли всего на 0,35%. А молоко цельное стерилизованное такой же жирности, как утверждают в Волгоградстате, и вовсе не подорожало.