«Мама называет меня Киндер Сюрпризом»: истории волгоградцев, родившихся под Новый год





Тебя не забывают поздравить? А сколько подарков дарят – два или все же один? Эти классические вопросы волгоградцы, родившиеся 31 декабря, слышали не один десяток раз. Несмотря на стереотипы о смазанном празднике, многие из них считают свой день рождения самым лучшим днем в году. Почему? Расскажем в материале ИА «Высота 102».





Волгоградка Елена Комина родилась за несколько часов до боя курантов, став третьей дочкой в теперь уже многодетной семье.

– Маму привезли в роддом вечером - около 20:00, и я успела родиться, пока папа еще не уехал домой. Через медсестер он попросил поздравить маму с Новым годом и попросил ее ни о чем не волноваться, – рассказывает волгоградка.​

Дефицита внимания в праздничный день Елена никогда не испытывала. Напротив, накануне Нового года женщина получала двойную порцию поздравлений и подарков.​

–​ В детстве днем к нам в гости приглашали детей. А сейчас мы начинаем вечером отмечать сначала мой день рождения, а уже потом Новый год, – делится Елена Комова. – В этом году мне исполнится 70 лет. И за эти годы я ни разу не пожалела, что родилась в такой день. Люди готовятся к празднику, ждут чего-то радостного и необычного. Также и у меня - с самого утра не смолкает телефон. В ответ на поздравления с днём рождения я поздравляю с наступающим. Кстати, когда моя дочь подросла, она решила, что из-за слияния двух праздников я могу недополучать подарков. С тех пор она вручает мне не менее двух презентов. А чаще даже больше.

Александр Тихомиров: «Родиться под Новый год - уже семейная традиция»





У волгоградца Александра Тихомирова в последние дни декабря начинается настоящий праздничный марафон. Только представьте - 30 декабря родилась его мама, 31-го свой день рождения отмечает не только он сам, но и его бабушка. А первого января поздравления принимает племянник мужчины.​

– Такого нарочно не придумаешь. Ведь день рождения, как и родителей, не выбирают, – улыбается волгоградец. – Близкие всегда помнят о моем дне и поздравляют с самого утра. Обычно 31 декабря мы садимся за стол днем, чтобы остались силы встретить Новый год.

В двойном празднике мужчина видит немало плюсов. Ведь кто ещё может похвастать десятидневным отпуском после своего дня рождения?

– Знаете, это даже очень удобно. Впереди длинные выходные вместе со всей семьей. А еще РЖД делают именинникам хорошие скидки, поэтому обычно первого января мы срываемся с места и куда-нибудь уезжаем, – говорит Александр.​

Татьяна Карташова: «Родители отправляли к нам детей, чтобы подготовиться к Новому году»​





А 22 года назад , пока большинство горожан нарезали салаты и накрывали на стол, мама Татьяны Карташовой ждала первой встречи с дочерью.

– Мама вспоминает, что еще несколько детей в этот день родились до обеда. И только она одна осталась на вечер. Пока медики накрывали на стол, она считала схватки, – пересказывает Татьяна. – Я появилась на свет в 21:30, и из-за даты и времени рождения мама называет меня Киндер Сюрпризом.

Своим примером волгоградка разрушает стереотип о забытых в праздничной суете именинниках. По словам девушки, необычная дата еще в детстве сделала ее главным героем дня.​

– На самом деле, родиться 31 декабря - это то еще веселье. В хорошем смысле слова. В школьные годы родители моих друзей были рады отправить детей​ на мой праздник, чтобы самим в это время подготовиться к Новому Году, – улыбается волгоградка. – Кстати, еще с детства в нашей семье заведена традиция. Ровно в 21:30 близкие выносят тортик, я задуваю свечи, а после этого мой день рождения плавно перетекает в Новый Год.

А как новогодняя ночь проходит в роддоме, читайте в отдельном материале.

Виктория Чумакова