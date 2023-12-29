Под Волгоградом родителям погибших на СВО сыновей передали ордена Мужества

В Октябрьском районе Волгоградской области передали ордена Мужества родным погибших на СВО местных жителей. Как сообщили V102.RU в администрации района, Денис Камлевский и Михаил Тарасов были посмертно награждены за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга на СВО. Награды за погибших сыновей вручили родителям Дениса и Михаила.

Про Дениса Камлевского известно, что ему было 28 лет. Его похоронили на родине в августе 2023 года.

О гибели Михаила Тарасова власти района ранее не сообщали.



Фото администрации Октябрьского района VK.com



