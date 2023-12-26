Птицефабрика в Урюпинске пообещала волгоградцам 68 млн яиц

В Волгоградской области птицефабрика в Урюпинске за два года готова увеличить свои мощности в два раза - до 68 яиц в год, передает V102.RU.

Как сообщили в облкомсельхозе, это станет возможным по итогам реализации инвестиционного проекта по реконструкции площадки новым собственником птицефабрики - ОАО «Степное».

- Проект рассчитан на три года — до 2026-го включительно. По итогам его реализации производственная мощность должна увеличиться в два раза — с 36 миллионов до 68 миллионов яиц в год, - сообщили в профильном комитете администрации региона.

Новый собственник планирует уже в 2024 году начать замену оборудования кормоцеха, отопительной системы, реконструкции трех цехов с увеличением птицемест, реконструкция убойного цеха, яйцесклада, приобрести оборудование.