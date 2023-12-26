Птицефабрике под Волгоградом грозит банкротство за 800-тысячный долг

Птицефабрику «Ахтубинская» в Ленинском районе могут признать банкротом. Как сообщает V102.RU, соответствующее заявление подано в арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в суде, предприятие задолжало по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды 828319 тысячи рублей. До настоящего времени долги не погашены. Судебное заседание по проверке обоснованности требований к должнику состоится завтра, 27 декабря.



Согласно данным СПАРК, птицефабрика занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Директором организации является Павел Глухов. Весной этого года он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей за нарушение ветеринарных правил в содержании птицы и обращения с биологическими отходами.

По итогам 2022 года птицефабрика заработала около 15 миллионов рублей, однако почти такими же оказались и расходы предприятия.

По сведениям областного комитета сельского хозяйства, ООО Птицефабрика «Ахтубинская» являлась мелким производителем мяса бройлеров. Доля предприятия в региональном производстве мяса птицы составляет всего 0,3%.