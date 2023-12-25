7% опрошенных волгоградцев встретят Новый год в одиночестве

Большинство волгоградцев традиционно встретят Новый год – будут обмениваться подарками, готовить оливье, смотреть обращение президента и новогодние передачи. Таковы итоги опроса, проведенного аналитиками Avito, сообщает V102.RU со ссылкой на исследование.72% опрошенных признались, что празднуют Новый год всегда. Чаще всех так отвечала молодежь от 18 до 24 лет (86%). 25% отмечают праздник время от времени, в зависимости от обстоятельств. 3% респондентов ответили, что не празднуют совсем. В этой категории преобладает аудитория старше 65 лет.

Для многих жителей Волгограда Новый год — в первую очередь, семейный праздник, поэтому большинство будет отмечать его в семейном кругу, с самыми близкими (60%). Причем наиболее характерным этот вариант оказался для людей 45-54 лет (94%), 55-64 лет (95%) и 65+ (94%).В шумной компании друзей собираются праздновать 11% опрошенных. В основном это молодежь от 18 до 24 лет (12%). Устроить в новогоднюю ночь романтический вечер вдвоем со своим партнером планируют 6% респондентов — так практически в равной степени ответили опрошенные всех возрастных категорий. 9% — соберутся большой компанией родственников. И 7% жителей Волгограда в этом году будут отмечать этот праздник в одиночестве.