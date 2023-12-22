Главе приюта для бездомных не удалось отменить итоги сельских выборов под Волгоградом

Волгоградский областной суд не нашел оснований для отмены решения Дубовского районного суда, который в свою очередь не стал отменять результаты выборов главы Горноводяновского сельского поселения.

Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, иск к районной ТИК подавал основатель приюта для бездомных «Соборникъ» Вячеслав Головин, который он создал в селе Горноводяное Дубовского района.

Головин в иске указал, что постановление ТИК Дубовского района от 11 сентября 2023 года о признании выборов главы сельского поселения состоявшимися, а результаты действительными, является незаконным и недостоверно отражает волеизъявление жителей села. Согласно этому постановлению, победителем была признана Горшкова И.В.

Истец ссылается на то, что в голосовании приняли участие более 20 жителей города Дубовка и иных населенных пунктов, не относящихся к данному избирательному участку, которые проголосовали за Горшкову.

- Рассмотрев материалы административного дела, выслушав участников процесса, Дубовский районный суд Волгоградской области не установил фактов нарушений в период избирательной кампании по выборам главы Горноводяновского сельского поселения и не усмотрел оснований для отмены выборов. Решением суда в удовлетворении исковых требований Вячеслава Головина было отказано, - сообщили в суде.

Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.