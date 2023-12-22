Верховный суд России отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию гражданское дело жителя Волгоградской области, который купил автомобиль, а он оказался в залоге у банка.

Как сообщает V102.RU со ссылкой судебное определение, волгоградец купил у физического лица автомобиль Renault Arkana за 1,9 миллиона рублей, однако при постановке на учет выяснилось, что иномарка находится в залоге, о чем покупатель в момент ее приобретения не знал.

Михайловский районный суд в мае 2022 года признал договор купли-продажи недействительным, но в апелляционной инстанции это решение было отменено. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в марте 2023 года оставил апелляционное определение без изменения.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ встала на сторону волгоградца, отменив решение апелляционного суда и Четвертого кассационного суда. Дело направлено на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд.

В материалах дела отмечается, что согласно договору купли-продажи продавец гарантировал, что автомобиль никому не продан, не заложен и под арестом не находится. В электронной выписке ПТС автомобиля сведений о залоге не было. Уже в суде выяснилось, что залог был оформлен уже после получения указанной электронной выписки.

Новый собственник обратился к бывшему владельцу с предложением либо погасить кредит, либо вернуть деньги и забрать обратно автомобиль, но тот отказался.

Апелляционная инстанция, как указано в материалах дела, отменила решение суда первой инстанции, посчитав, что не установлен умысел продавца на совершение обмана и умышленное введение покупателя в заблуждение относительно обстоятельств, имеющих значение для заключения сделки.

Однако Верховный суд посчитал, что при рассмотрения этого дела апелляционной инстанцией были допущены нарушения, на которые кассационный суд общей юрисдикции в последующем внимания не обратил.