Администрация города Фролово в Волгоградской области через суд потребовала демонтировать самовольную выгребную яму из тракторных шин, которую возвели для отвода стоков из частного дома.

Как сообщили V102.RU в суде, иск был подан к собственникам домовладения, расположенного на улице Дзержинского во Фролово.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил удовлетворить требования администрации. Собственников дома обязали за свой счет демонтировать выгребную яму в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. Яму необходимо засыпать, а общественную территорию за ограждением земельного участка под жилым домом привести в первоначальное состояние.

Согласно материалам дела, собственники самостоятельно построили для отвода сточных вод из своего домовладения поглощающую выгребную яму из тракторных шин. Это сооружение, как отмечают в мэрии, находится в непосредственной близости от уличной водозаборной колонки и водопроводного колодца с запорной арматурой.

Это было выявлено 9 октября текущего года специалистами администрации Фролово в ходе обследования данной территории. Собственникам дома направили претензию, но они ее проигнорировали. 29 ноября был составлен акт о том, что спорный объект не демонтирован и общественная территория не приведена в первоначальное состояние.

Суд посчитал требования мэрии законными и обоснованными. Решение суда в законную силу пока не вступило.