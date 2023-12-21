Общество

В Волгограде определят самые успешные PR-проекты. Объявлен прием заявок

Общество 21.12.2023 15:41
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21.12.2023 15:41


В Волгоградской области определят самые успешные PR-проекты в рамках XIV Региональной премии в области коммуникаций. Как сообщает ИА «Высота 102», «Серебряный Лучник» - Юг объявил о приеме заявок. Итоги будут подведены в начале 2024 года. 

Напомним, что «Серебряный Лучник» - Юг – это региональный этап Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник», одной из наиболее авторитетных и престижных профессиональных наград. Участие в региональном этапе позволяет PR-специалистам и маркетологам сразиться за звание эксперта и получить признание коллег. Обладатель Гран-при «Серебряного Лучника» - Юг гарантировано попадет в шорт-лист Национальной премии. 

Прием заявок ведется на сайте Региональной премии по следующим номинациям: 

  • Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экономические проекты; 
  • Корпоративные коммуникации;
  • Маркетинговые коммуникации;
  • Коммуникации в благотворительности;
  • Продвижение государственных и общественных программ;
  • Развитие и продвижение территорий;
  • Культурно-просветительские проекты.

К участию в региональном этапе «Серебряного Лучника» приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, работающие в сфере коммуникаций в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. На конкурс принимаются как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии, завершенные в 2023 году, – сообщают организаторы премии.  

Подчеркнем, что участие в конкурсе бесплатное, для подачи заявки участник должен воспользоваться онлайн формой на сайте. 

Конкурс пройдет в 2 этапа. Сначала по результатам заочного голосования жюри сформирует шорт-лист проектов, а окончательное решение о присуждении Региональной премии «Серебряный Лучник» - Юг будет принято после завершения очных презентаций. 

– Публичная защита лучших проектов и церемония награждения победителей состоятся в феврале 2024 года. Десять лучших проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без регистрационного взноса, – сообщают в оргкомитете. 

Заявочная кампания закончится 29 декабря 2023 года. Перечень финалистов будет объявлен после новогодних каникул. 

Фото: luchnik-ug.ru

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