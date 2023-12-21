– При покупке дома все документы, как положено, проверялись риэлтором, в реестровой палате сделка прошла без проблем, – вспоминает Юлия. – А два года назад соседний с нашим участок приобрела милая девушка Валерия. Поначалу наши отношения были замечательные. До тех пор пока Валерия не решила построить беседку с мангальной зоной в полутора метрах от нашей бани. Мы попросили соседку немного отступить от строения, тем более, что площадь участка легко позволяла это сделать. Из-за этой безобидной просьбы и начался конфликт.
По словам многодетной мамы, Валерия развернула активные действия на «фронте» борьбы с соседями за свободу распоряжения земельным участком.
– Она подняла документы по межеванию и стала искать границы участков. И обвинила нас в том, что часть нашей бани стоит на ее участке! Мы поначалу вообще не понимали, что происходит. В свою очередь вызвали кадастровых инженеров, которые установили, что по документам выходит именно так! Стали разбираться и выяснили, что в 2017 году кадастровый инженер при межевании участков допустил ошибку и оставил угол бани, площадь пересечения 3 кв.м., предыдущему владельцу соседнего участка, – продолжает Юлия.
Обескураженная семья стала искать выход из сложившейся ситуации и предложила соседке согласовать исправление реестровой ошибки после уточнения границ участков.
– Однако Валерия категорически не согласилась с таким предложением. Сначала говорила, что ее все устраивает и так, и не надо исправлять кадастровую ошибку. Но мы подозревали, что она в любой момент воспользуется этим, и не ошиблись. Для нас громом среди ясного неба стало известие, что соседка подала на нас в суд с требованием снести баню как незаконное (!) строение. Мы просто не можем понять, зачем ей эта война? – недоумевает Юлия.
Для супругов особенно обидным был факт указания в иске соседки на то, что баню якобы она впервые увидела в июле этого года.
– Просто это такая неправда, что мы даже не знаем, как это комментировать, – говорит супруга военнослужащего. – Все документы на баню у нас имеются. В 2007 году прежний владелец узаконил это строение в суде, есть и соответствующая выписка из ЕГРН. Баня на участке уже была, когда мы покупали дом. За это время мы лишь ее облагородили – сделали красивую обшивку, и не заметить баню, которая здесь стояла все эти годы, было просто невозможно! – констатирует Юлия.
Сейчас вопрос об уточнении границ участка решается в Советском районном суде Волгограда. По словам Юлии, в случае, если баню признают самовольным строением, возведенным с нарушением строительных и пожарных норм, семью обяжут ее снести.
– Снос стоит около полумиллиона рублей. Таких денег у нашей семьи нет. Нам придется или брать кредит или продавать дом и покупать более худший, а на разницу сносить баню, – утверждает многодетная мама.
Корреспондент V102.RU связался с Валерией и попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию, поинтересовавшись, действительно ли в иске содержится требование о сносе бани и насколько это строение ей мешает?
– Я не требовала сноса бани, – заявила Валерия. – В суде решается вопрос об установлении кадастровой ошибки, это обычная практика в подобных случаях, и я не знаю, что в итоге решит суд – сносить ее или нет. Лично мне баня не мешает. Я свой участок покупала дистанционно, на эту баню внимания не обращала. Что там в иске, я не знаю, этим занимаются мои юристы. Ну да, там противопожарные нормы вроде нарушены, но ведь самое главное же – жизнь и безопасность человека, ведь так? Да и с соседями у меня разногласий нет. Будет выявлена ошибка – все решит суд.
Между тем, семья военнослужащего сейчас вынуждена не только отстаивать свои интересы в суде, но еще и устранять последствия затопления подвала своего дома, что, по словам Юлии, происходит уже в третий раз, а виновниками этого потопа, утверждает она, являются именно соседи. Последнее такое наводнение в подвале случилось 8 декабря, факт потопа зафиксирован вызванными службами и, по словам супруги военного, решается вопрос о возмещении ущерба.