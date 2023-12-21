Общество

«Зачем ей эта война?»: в Волгограде на ветерана боевых действий подали в суд из-за бани

Общество 21.12.2023 19:08
0
21.12.2023 19:08


Жительница Волгограда объявила войну своему соседу, ветерану боевых действий. Причиной стала баня, которую женщина требует снести как незаконное строение. Под прицелом волгоградки оказалась многодетная семья, глава которой приобрел несколько лет назад дом в поселке Горная Поляна с уже находившимся на участке строением, на которое, к тому же, имелось свидетельство о собственности.
Как рассказала V102.RU супруга военного Юлия Панина, дом на Горной Поляне семья купила в 2017 году по жилищному сертификату на выделенные Министерством обороны средства.
– При покупке дома все документы, как положено, проверялись риэлтором, в реестровой палате сделка прошла без проблем, – вспоминает Юлия. – А два года назад соседний с нашим участок приобрела милая девушка Валерия. Поначалу наши отношения были замечательные. До тех пор пока Валерия не решила построить беседку с мангальной зоной в полутора метрах от нашей бани. Мы попросили соседку немного отступить от строения, тем более, что площадь участка легко позволяла это сделать. Из-за этой безобидной просьбы и начался конфликт.
По словам многодетной мамы, Валерия развернула активные действия на «фронте» борьбы с соседями за свободу распоряжения земельным участком. 
– Она подняла документы по межеванию и стала искать границы участков. И обвинила нас в том, что часть нашей бани стоит на ее участке! Мы поначалу вообще не понимали, что происходит. В свою очередь вызвали кадастровых инженеров, которые установили, что по документам выходит именно так! Стали разбираться и выяснили, что в 2017 году кадастровый инженер при межевании участков допустил ошибку и оставил угол бани, площадь пересечения  3 кв.м., предыдущему владельцу соседнего участка, – продолжает Юлия.
Обескураженная семья стала искать выход из сложившейся ситуации и предложила соседке согласовать исправление  реестровой  ошибки после уточнения границ участков.
– Однако Валерия категорически не согласилась с таким предложением. Сначала говорила, что ее все устраивает и так, и не надо исправлять кадастровую ошибку. Но мы подозревали, что она в любой момент воспользуется этим, и не ошиблись. Для нас громом среди ясного неба стало известие, что соседка подала на нас в суд с требованием снести баню как незаконное (!) строение. Мы просто не можем понять, зачем ей эта война? – недоумевает Юлия.
Для супругов особенно обидным был факт указания в иске соседки на то, что баню якобы она впервые увидела в июле этого года.
Просто это такая неправда, что мы даже не знаем, как это комментировать, – говорит супруга военнослужащего. – Все документы на баню у нас имеются. В 2007 году прежний владелец узаконил это строение в суде, есть и соответствующая выписка из ЕГРН. Баня на участке уже была, когда мы покупали дом. За это время мы лишь ее облагородили – сделали красивую обшивку, и не заметить баню, которая здесь стояла все эти годы, было просто невозможно! – констатирует Юлия.
Сейчас вопрос об уточнении границ участка решается в Советском районном суде Волгограда. По словам Юлии, в случае, если баню признают самовольным строением, возведенным с нарушением строительных и пожарных норм, семью обяжут ее снести.
– Снос стоит около полумиллиона рублей. Таких денег у нашей семьи нет. Нам придется или брать кредит или продавать дом и покупать более худший, а на разницу сносить баню, – утверждает многодетная мама.
Корреспондент V102.RU связался с Валерией и попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию, поинтересовавшись, действительно ли в иске содержится требование о сносе бани и насколько это строение ей мешает?
– Я не требовала сноса бани, – заявила Валерия. – В суде решается вопрос об установлении кадастровой ошибки, это обычная практика в подобных случаях, и я не знаю, что в итоге решит суд – сносить ее или нет. Лично мне баня не мешает. Я свой участок покупала дистанционно, на эту баню внимания не обращала. Что там в иске, я не знаю, этим занимаются мои юристы. Ну да, там противопожарные нормы вроде нарушены, но ведь самое главное же – жизнь и безопасность человека, ведь так? Да и с соседями у меня разногласий нет. Будет выявлена ошибка – все решит суд.
Между тем, семья военнослужащего сейчас вынуждена не только отстаивать свои интересы в суде, но еще и устранять последствия затопления подвала своего дома, что, по словам Юлии, происходит уже в третий раз, а виновниками этого потопа, утверждает она, являются именно соседи. Последнее такое наводнение в подвале случилось 8 декабря, факт потопа зафиксирован вызванными службами и, по словам супруги военного, решается вопрос о возмещении ущерба.
– Если нашу семью загоняют в угол, то мы будем защищаться. У нас нет выхода, - говорит Юлия.  

Фото: Юлия Панина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.12.2023 20:20
Общество 21.12.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 16:57
Общество 21.12.2023 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.12.2023 16:39
Общество 21.12.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 16:22
Общество 21.12.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 15:41
Общество 21.12.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 15:25
Общество 21.12.2023 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 14:10
Общество 21.12.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 13:20
Общество 21.12.2023 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 12:53
Общество 21.12.2023 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 10:59
Общество 21.12.2023 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 10:26
Общество 21.12.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 10:05
Общество 21.12.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 09:29
Общество 21.12.2023 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 09:28
Общество 21.12.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 08:51
Общество 21.12.2023 08:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
«Динамо-Синара» уступило в гостях тольяттинской «Ладе»Смотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области 73 школы ушли на карантинСмотреть фотографии
19:23
Волгоградский «Каустик» завершил 2023 год аутсайдером Суперлиги после проигрыша «Динамо»Смотреть фотографии
19:08
«Зачем ей эта война?»: в Волгограде на ветерана боевых действий подали в суд из-за баниСмотреть фотографии
18:36
Кикбоксеры сразятся под Волгоградом на турнире в память о сотрудниках ФСБСмотреть фотографии
18:14
Tele2 поможет порадовать близких к Новому годуСмотреть фотографии
17:47
Новый трубопровод в обход Мамаева кургана решили строить в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:08
«Мама шла с работы»: семья сбитой насмерть женщины в Волгограде ищет свидетелей трагедииСмотреть фотографии
16:57
40% жителей ЮФО хотели бы вести семейный бизнесСмотреть фотографии
16:39
В волгоградском ботсаду собрали урожай цитрусовыхСмотреть фотографии
16:22
«Я психанул»: угрожавший в родительском чате житель Волжского записал новую речь без матаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
На страже интересов коллектива: профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отчитался о своей работеСмотреть фотографии
16:12
Участника ОПГ спустя 8 лет осудят в Волгограде за налет на салон «Ваше золото»Смотреть фотографии
15:41
В Волгограде определят самые успешные PR-проекты. Объявлен прием заявокСмотреть фотографии
15:25
В Саратове врачи спасают 15 детей, снятых с поезда после смерти девочкиСмотреть фотографии
14:36
МВД начало проверку после угроз в родительском чате школы ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
«Бродил по улице, просил сигарет и полицию»: в Волгограде выясняют личность назвавшегося ополченцем мужчиныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Повисшие над провалом рельсы после коммунального ЧП демонтируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:51
Электронные повестки начнут отправлять призывникам осенью 2024 годаСмотреть фотографии
13:20
Украсившего елку в обновленной «Победе» Бочарова окружили детиСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде за неделю яйца подорожали на 7%Смотреть фотографии
12:50
Застраховать жилье в «Росгосстрахе» можно при оплате услуг ЖКХ на почтеСмотреть фотографии
12:16
Дело смерти сотрудника Росреестра на работе ушло в волгоградский судСмотреть фотографии
11:12
Подростка-иностранца в Волгограде отправили в колонию на 4 годаСмотреть фотографии
10:59
Волгоградским чиновникам поддадут газуСмотреть фотографии
10:48
Сжегшего Коран в Волгограде Журавеля потребовали жестко наказать в ЧечнеСмотреть фотографии
10:30
Волгоградские энергетики подвели итоги года – 5 главных цифрСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде сестра-хозяйка пыталась спалить военкоматСмотреть фотографии
10:26
Самым желанным подарком для волгоградцев на Новый год оказались деньгиСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде маршруты трамваев №3 и 4 сократили из-за подмыва путейСмотреть фотографии
 