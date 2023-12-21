



Жительница Волгограда объявила войну своему соседу, ветерану боевых действий. Причиной стала баня, которую женщина требует снести как незаконное строение. Под прицелом волгоградки оказалась многодетная семья, глава которой приобрел несколько лет назад дом в поселке Горная Поляна с уже находившимся на участке строением, на которое, к тому же, имелось свидетельство о собственности.

Жительница Волгограда объявила войну своему соседу, ветерану боевых действий. Причиной стала баня, которую женщина требует снести как незаконное строение. Под прицелом волгоградки оказалась многодетная семья, глава которой приобрел несколько лет назад дом в поселке Горная Поляна с уже находившимся на участке строением, на которое, к тому же, имелось свидетельство о собственности.

– Если нашу семью загоняют в угол, то мы будем защищаться. У нас нет выхода, - говорит Юлия.





Фото: Юлия Панина

Как рассказала V102.RU супруга военного Юлия Панина, дом на Горной Поляне семья купила в 2017 году по жилищному сертификату на выделенные Министерством обороны средства.м, – вспоминает Юлия. –По словам многодетной мамы, Валерия развернула активные действия на «фронте» борьбы с соседями за свободу распоряжения земельным участком.– продолжает Юлия.Обескураженная семья стала искать выход из сложившейся ситуации и предложила соседке согласовать исправление реестровой ошибки после уточнения границ участков.– недоумевает Юлия.Для супругов особенно обидным был факт указания в иске соседки на то, что баню якобы она впервые увидела в июле этого года.говорит супруга военнослужащего.констатирует Юлия.Сейчас вопрос об уточнении границ участка решается в Советском районном суде Волгограда. По словам Юлии, в случае, если баню признают самовольным строением, возведенным с нарушением строительных и пожарных норм, семью обяжут ее снести.– утверждает многодетная мама.Корреспондент V102.RU связался с Валерией и попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию, поинтересовавшись, действительно ли в иске содержится требование о сносе бани и насколько это строение ей мешает?– заявила Валерия. –Между тем, семья военнослужащего сейчас вынуждена не только отстаивать свои интересы в суде, но еще и устранять последствия затопления подвала своего дома, что, по словам Юлии, происходит уже в третий раз, а виновниками этого потопа, утверждает она, являются именно соседи. Последнее такое наводнение в подвале случилось 8 декабря, факт потопа зафиксирован вызванными службами и, по словам супруги военного, решается вопрос о возмещении ущерба.