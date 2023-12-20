Два врача, доброволец и общественник награждены почетными знаками города-героя Волгограда

Сегодня, 20 декабря, почетными знаками города-героя Волгограда «За верность Отечеству» награждены четверо местных жителей. Как сообщили V102.RU в гордуме, почетные знаки вручены социальному координатору Волгоградского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Андрею Богачеву, добровольцу отряда «Бессмертный Сталинград» Александру Р., а также двум врачам-офтальмологам - Анатолию Щаве и Юрию Серкову.





Медики приняли решение, что денежное вознаграждение, которое полагается к муниципальной награде, они передадут в региональный фонд поддержки участников СВО.

Отмечается, что доброволец награжден за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности граждан, за проявленный героизм и отвагу в специальной военной операции. В 2023-м году Александр во время выполнения боевой задачи получил тяжелое ранение и в настоящее время находится на реабилитации.

Андрей Богачев служил в системе МВД, а затем в спецподразделении Росгвардии. После выхода в отставку он помогает военнослужащим.

Анатолий Щава и Юрий Серков - заслуженные врачи Российской Федерации. Они работают в МНТК «Микрохирургия глаза». Анатолий Щава заведует операционным блоком. Только за последние три года им проведено около 1000 хирургических антиглаукомных операций высшей категории сложности.

Микрохирургические операции всех категорий сложности выполняет и заведующий отделением, врач-офтальмолог Юрий Серков. Он специализируется на хирургическом лечении катаракты в осложненных случаях, разрабатывает и внедряет в клиническую практику новые инструменты. За время работы в клинике – более 30 лет – провел свыше 25 тысяч высокотехнологичных операций.

Фото: гордума Волгограда