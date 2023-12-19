Волгоградцы арендуют для новогодних вечеринок доспехи и молот Тора

В Волгограде на 117% вырос спрос на пошив и ремонт новогодних костюмов. На 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и спрос на их аренду, передает V102.RU со ссылкой на исследование аналитиков Авито Услуг.

- Больше всего волгоградцы берут на прокат костюм Тора — активно арендуют его доспехи, красный плащ и знаменитый молот. На втором месте по доле спроса — костюм медведя, а на третьем — Маши из мультфильма «Маша и Медведь», - говорится в исследовании.

В этом году, как отмечают аналитики, цены выросли на все - на услуги аниматоров, ведущих детских праздников и фотографов. Подорожал и праздничный стол.

Так, дед Мороз, Снегурочка и другие герои-аниматоры за час своей работы возьмут не менее 1,5 тысячи рублей. Часовой гонорар ведущего на детском празднике составит также от 1,5 тысячи рублей. Подарочные наборы конфет - от 1 тысячи рублей на человека. Если посчитать и другие расходы, то организовать в Волгограде детский новогодний праздник в этом году в среднем будет стоить родителям от 10 тысяч рублей за вечеринку.