Волгоградцы скупают адидас и петушки в стиле сериала «Слово пацана»

На сайте объявлений взлетели продажи вещей позднего СССР, а также атрибутики популярного сериала. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Avito, сейчас на площадке размещено более 2100 объявлений с упоминанием «Слова пацана». А число продавцов, продающих винтаж и вещи из позднего СССР увеличилось на 10% с момента выхода первой серии.

C даты премьеры продажи шапок, в том числе «петушков», в стилистике сериала в Волгограде выросли на 150%, рубашек – на 300%, а брюк – 34%. Головной убор на Avito в Волгограде можно приобрести в среднем за 1440 рублей. Средняя стоимость рубашки – 770 рублей, а брюк – 2 150 рублей.





В Волгограде доля продаж головных уборов увеличилась до 31,25% от общего количества продаж в разделе «Аксессуары». Чаще всего волгоградцы покупали футболки и кофты с символикой или упоминанием названия сериала, на них пришлось 33% всех продаж в категории «Мужская одежда», а на брюки — 15% (от общего количества продаж с упоминанием «Слова пацана»).