В Волгограде снова исчезла скульптура раненого матроса

В администрации Волгограда пояснили причину исчезновения скульптуры.
Общество 18.12.2023 11:28
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18.12.2023 11:28
Жители Волгограда с удивлением обнаружили исчезновение скульптуры на постаменте памятника «Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь». Как рассказали V102.RU горожане, на постаменте еще остались живые цветы, а самой скульптуры раненого моряка – нет.
В администрации Волгограда пояснили причину исчезновения скульптуры.
В администрации Волгограда пояснили причину исчезновения скульптуры.
- В ходе процедуры приемки работ по восстановлению мемориала «Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь» у экспертов появился ряд замечаний. Для их устранения подрядная организация отправила памятник в ту же мастерскую волгоградского скульптора П.И. Черкиса, в которой и проводились основные работы. Устранение замечаний проводится за счет средств подрядной организации и не повлечет дополнительных затрат из городского бюджета, - прокомментировали в мэрии.
Напомним, в декабре 2021 года памятник стал жертвой вандалов, которые вырезали элемент мемориала, чтобы сдать его на металл. Первоначальный вид изображению вернул известный волгоградский скульптор почетный член Российской академии художеств Павел Черкис. В своей мастерской он заново создал каркас, который обеспечивает памятнику прочность и устойчивость, из листов меди воссоздал уничтоженный фрагмент, очистил скульптуру от загрязнений.
В ноябре обновленная скульптура, хоть и с нарушением сроков, была возвращена на место. В администрации Волгограда поясняли, что дополнительное время для завершения работ понадобилось из-за работ по облицовке постамента гранитом. Так, работы проводились только при благоприятных погодных условиях, при этом соблюдались все рекомендации производителей используемых материалов.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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