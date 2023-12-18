Общество

В Волгоградской области зарядят дожди и потеплеет до +6º

Общество 18.12.2023 09:45
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18.12.2023 09:45


В Волгоградской области после череды лютых морозов вместе со снегопадами снова потеплеет и зарядят дожди. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в ближайшие двое суток столбики термометров покажут +6 градусов. 

— Завтра, 19 декабря, по области в ночные часы местами пройдут небольшие дожди. Днем осадки маловероятны. В ночной и утренний периоды вероятны туман, гололед и изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западного направления 9-14 м/с. Ночью -1…+4 °С, при прояснении температура упадет до -4 °С, днем 0...+5 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. 

В среду, 20 декабря, в регионе ночью ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Днем пройдут небольшие осадки. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Ветер южной четверти с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном 0…+5 °С, днем воздух прогреется до +1...+6 °С.

— В Волгограде завтра, 19 декабря, ночью пройдут небольшие дожди. Днем осадки маловероятны. Ночью и утром туман с гололедом. Ветер юго-западного направления со скоростью 8-13 м/с. В ночной период по городу +1...+3 °С, днем +2...+4 °С, — добавили в ЦГМС. — В среду в областной столице ночью вероятен небольшой дождь. После обеда осадки незначительны. Утром на город опустится туман. Ветер южной четверти с порывами до 12-15 м/с. Ночью +2...+4 °С, днем +4…+6 °С.  

По данным портала Gismeteo, с 18 по 24 декабря в Волгограде вероятны снег с дождем и штормовой ветер. Сильные дожди обещают с пятницы по воскресенье. Днем температура поднимется до +2...+5 °С. В ночные часы столбики термометров не упадут ниже +1 °С. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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